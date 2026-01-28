Реклама

Экономика
11:04, 28 января 2026Экономика

Россияне закупили оружие против вампиров

АТОЛ: Покупки осиновых кольев в России выросли в четыре раза
Кирилл Луцюк

Фото: Rubanitor / Shutterstock / Fotodom

В 2025 году спрос жителей России на магические атрибуты вырос на 50 процентов по сравнению с 2024 годом. Это показало исследование, проведенное IT-компанией АТОЛ. Его результаты приводит ТАСС.

Особенно активно россияне скупали обереги, доля продаж которых в выборке достигла 36 процентов. Спрос на эту продукцию в минувшем году увеличился в 2,2 раза. Средняя стоимость товара составила 498 рублей. В 2024 году он стоил на 33 процента дороже. Однако сильнее всего подскочил спрос на осиновые колья, которые приобретались в четыре раза чаще в среднем за 333 рубля.

Кроме того, на 43 процента вырос спрос на руны, набор которых в среднем покупался за 672 рубля. При этом спрос на карты Таро упал на пять процентов. Средняя цена колоды составила 654 рубля.

Отмечается также, что спрос на стеклянные шары вырос на 101 процент, на кукол вуду — на 63 процента, на маятники для биолокации — на 34 процента, на черные свечи — на 8 процентов.

Летом минувшего года продажи эзотерических товаров на российских маркетплейсах резко снизились. Например, интерес к картам Таро упал почти на 50 процентов.

