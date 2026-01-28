Реклама

11:54, 28 января 2026

Россиянин ответил за мат в зале суда

В Самарской области суд арестовал мужчину за мат во время слушания
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Самарской области суд назначил административный арест местному жителю, который во время заседания, ругаясь матом, высказывал недовольства судебной системой. Об этом пишет РАПСИ.

По данным издания, сначала судья сделал мужчине замечание, которое было проигнорировано. В результате в отношении нарушителя составили протокол по статье 17.3 («Неисполнение распоряжения судьи») КоАП РФ и арестовали на 10 суток.

Ранее в Кургане судебные приставы остановили женщину, которая пыталась пронести на судебное заседание замаскированный под зеркало нож.

