Россиянин ответил за мат в зале суда

В Самарской области суд арестовал мужчину за мат во время слушания

В Самарской области суд назначил административный арест местному жителю, который во время заседания, ругаясь матом, высказывал недовольства судебной системой. Об этом пишет РАПСИ.

По данным издания, сначала судья сделал мужчине замечание, которое было проигнорировано. В результате в отношении нарушителя составили протокол по статье 17.3 («Неисполнение распоряжения судьи») КоАП РФ и арестовали на 10 суток.

