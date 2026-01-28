Реклама

Россия
22:24, 28 января 2026Россия

Россиянин погиб в результате атаки ВСУ

Гладков: В результате атаки ВСУ погиб житель Новой Таволжанки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В селе Новая Таволжанка в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Два дрона атаковали автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении.

Ранее 28 января глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков предупредил жителей об опасности украинских беспилотников. Он подчеркнул, что речь идет о дронах на оптоволокне. Такие летательные аппараты отличаются невосприимчивостью к действию средств радиоэлектронной борьбы.

