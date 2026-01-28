Реклама

Россия
11:27, 28 января 2026Россия

В российском приграничье заявили об активизации невосприимчивых к средствам РЭБ дронов ВСУ

В Белгородской области предупредили об опасности дронов ВСУ на оптоволокне
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жителей Грайворонского муниципального округа Белгородской области предупредили об опасности украинских беспилотников. Обращение к населению опубликовал в Telegram руководитель муниципалитета Дмитрий Панков.

Он рассказал о высокой активности беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет об FPV-дронах на оптоволокне, подчеркнул глава округа. Такие летательные аппараты управляются по оптоволоконному кабелю, что делает их невосприимчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В связи с этим движение транспорта по автодороге Грайворон — Масычево — Головчино было ограничено, проинформировал Панков и попросил использовать альтернативные маршруты.

По данным Минобороны России, в ночь на 28 января было сбито 75 украинских беспилотников. Под удар попали сразу десять регионов. Еще несколько дронов перехватили над Черным и Азовским морями.

