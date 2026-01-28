Россиянка нашла в мусорном ведре лотерейный билет с выигрышем на миллион рублей

Россиянка выиграла миллион рублей в лотерею после того, как нашла выброшенный билет в мусорном ведре. Об этом сообщает волгоградское издание «Городские вести».

Жительница Волгоградской области, которую зовут Наталья, купила билет государственной лотереи в ноябре 2025 года. Незадолго до этого ей приснился крупный выигрыш, а затем она услышала похожую историю в новостях и решила попытать удачу.

Розыгрыш состоялся 28 декабря 2025 года. Хотя Наталье пришло уведомление о призе, она не обратила на него внимания. Позже ее муж решил навести порядок и выбросил лотерейный билет, не догадываясь о его ценности.

Билет пришлось доставать из мусорного ведра. После проверки выяснилось, что женщина вошла в число ста победителей лотереи, в тот день выигравших по миллиону рублей. Семья планирует потратить деньги на ремонт.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Флорида Сью Берджесс лишилась выигрыша в лотерею из-за потерянного почтой письма с лотерейным билетом. Она могла получить тысячу долларов.