Россиянка родила около регистратуры медцентра

В Якутии женщина родила около регистратуры медцентра

В Якутске женщина родила возле регистратуры в холле приемного отделения Перинатального центра РБ№1-НЦМ. Об этом сообщает Минздрав Якутии в Telegram-канале.

«Беременная женщина самостоятельно прибыла в приемное отделение Центра в 10:33 в потужном периоде родов. В течение одной минуты, в 10:34, в холле приемного отделения произошли быстрые (стремительные) роды», — говорится в сообщении.

Новорожденного передали специалистам для обследования и оказания медицинской помощи. У ребенка выявили линейный перелом правой теменной кости.

В министерстве отметили, что по данному факту незамедлительно проведут служебную проверку для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в карельском городе Сегежа врачи роддома успешно приняли роды у трех женщин во время отключения света, воды и отопления