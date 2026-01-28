Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:26, 28 января 2026Россия

Россиянка родила около регистратуры медцентра

В Якутии женщина родила около регистратуры медцентра
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

В Якутске женщина родила возле регистратуры в холле приемного отделения Перинатального центра РБ№1-НЦМ. Об этом сообщает Минздрав Якутии в Telegram-канале.

«Беременная женщина самостоятельно прибыла в приемное отделение Центра в 10:33 в потужном периоде родов. В течение одной минуты, в 10:34, в холле приемного отделения произошли быстрые (стремительные) роды», — говорится в сообщении.

Новорожденного передали специалистам для обследования и оказания медицинской помощи. У ребенка выявили линейный перелом правой теменной кости.

В министерстве отметили, что по данному факту незамедлительно проведут служебную проверку для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в карельском городе Сегежа врачи роддома успешно приняли роды у трех женщин во время отключения света, воды и отопления

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бегство Асада из Сирии привело к возрождению ИГИЛ. Что об этом известно и как может отреагировать Россия?

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Изрезавший ножом жену и 14-летнего сына россиянин возражал против решения суда

    На Украине назвали европейские гарантии безопасности бессмысленными

    Военкор показал Константиновку с воздуха и раскрыл подробности о боях за город

    К арестованным за проникновение на военную базу США россиянкам отказались пускать родных

    Почетный президент РФС оценил необходимость возвращения Захаряна в «Динамо»

    Популярный российский комик купил русскую газету в США и удивился

    Назван рабочий способ бросить курить вейпы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok