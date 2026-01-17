Врачи успешно приняли роды у трех женщин во время блэкаута в российском городе

В Сегеже врачи приняли роды у трех женщин во время отключения электричества

В карельском городе Сегежа врачи роддома успешно приняли роды у трех женщин во время отключения света, воды и отопления. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

Блэкаут в Сегеже случился ночью 16 января из-за неполадок оборудования. Медикам пришлось принимать роды у трех пациенток в темноте, используя фонарики для освещения. По словам рожениц, которые лежали в одной палате, они должны были родить в разное время, однако схватки у всех начались примерно в одно время.

Женщина рассказали, что врачи в условиях отключения электричества действовали слаженно, ни на минуту не оставляли их и спокойно продолжали работу. «Свет гаснет в какой-то момент. В начале было, конечно, страшно, но врачи быстро среагировали. Где-то оперативно нашли фонари, тянули удлинители», — рассказала одна из молодых матерей.

Она добавила, что электричество включилось через минуту после того, как ее ребенок появился на свет. Все трое младенцев, родившихся в экстремальных условиях, здоровы и хорошо себя чувствуют.

