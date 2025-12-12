Россиянка родила десятого ребенка

Жительница Башкирии Эвелина Бикмурзина родила десятого ребенка

Жительница Башкирии Эвелина Бикмурзина родила десятого ребенка. Соответствующий материал публикует агентство «Башинформ» со ссылкой на Минздрав региона.

«Мальчик весом 3300 граммов благополучно появился на свет в РКБ имени Куватова. На четвертые сутки мама и малыш уже вернулись домой, где их с радостью ждала большая дружная семья. Поздравляем Бикмурзиных с этим замечательным событием», — высказались в Минздраве.

Известно, что в семье из Калтасинского района также растут семь девочек и три мальчика. При этом среди них есть близнецы.

В ноябре россиянка родила 12-го ребенка и поделилась впечатлениями. У жительницы Челябинска Екатерины Виницкой на свет появился мальчик весом 2780 граммов.