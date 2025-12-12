Россиянка родила десятого ребенка

Жительница Башкирии Эвелина Бикмурзина родила десятого ребенка. Соответствующий материал публикует агентство «Башинформ» со ссылкой на Минздрав региона.
«Мальчик весом 3300 граммов благополучно появился на свет в РКБ имени Куватова. На четвертые сутки мама и малыш уже вернулись домой, где их с радостью ждала большая дружная семья. Поздравляем Бикмурзиных с этим замечательным событием», — высказались в Минздраве.
Известно, что в семье из Калтасинского района также растут семь девочек и три мальчика. При этом среди них есть близнецы.
В ноябре россиянка родила 12-го ребенка и поделилась впечатлениями. У жительницы Челябинска Екатерины Виницкой на свет появился мальчик весом 2780 граммов.