20:19, 12 декабря 2025

Россиянка родила десятого ребенка

Жительница Башкирии Эвелина Бикмурзина родила десятого ребенка
Екатерина Ештокина

Фото: Freepik

Жительница Башкирии Эвелина Бикмурзина родила десятого ребенка. Соответствующий материал публикует агентство «Башинформ» со ссылкой на Минздрав региона.

«Мальчик весом 3300 граммов благополучно появился на свет в РКБ имени Куватова. На четвертые сутки мама и малыш уже вернулись домой, где их с радостью ждала большая дружная семья. Поздравляем Бикмурзиных с этим замечательным событием», — высказались в Минздраве.

Известно, что в семье из Калтасинского района также растут семь девочек и три мальчика. При этом среди них есть близнецы.

В ноябре россиянка родила 12-го ребенка и поделилась впечатлениями. У жительницы Челябинска Екатерины Виницкой на свет появился мальчик весом 2780 граммов.

