Российская чемпионка мира раскрыла отношение украинских спортсменов к россиянам

Чемпионка мира Устинова: Украинцам запрещено контактировать с россиянами

Российская чемпионка мира по пилонному спорту Ксения Устинова рассказала, что украинским спортсменам запрещено контактировать с россиянами на соревнованиях. Ее слова приводит Sport24.

«Просто украинской сборной запрещено с нами как-то контактировать, протягивать руку, обнимать, разговаривать, даже смотреть на нас, поэтому с ними мы никак не общаемся», — поделилась Устинова.

При этом общение с другими иностранными спортсменами, по ее словам, проходит нормально, и давление на россиян не ощущается. Устинова также отметила, что на чемпионате мира в Венгрии из судейства исключили россиян и украинцев, чтобы избежать несправедливости при выставлении оценок.

Ранее чемпионка прокомментировала акцию украинок на пьедестале почета на чемпионате мира в Будапеште. Она призналась, что ей было обидно, что украинские спортсменки развернули флаги своей страны, а она выступала без национальной символики.