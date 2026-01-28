Россия поставила Ирану ударные вертолеты Ми-28НЭ

В открытых источниках появились фотографии российских ударных вертолетов Ми-28НЭ, которые, как утверждают профильные военные каналы, были поставлены Ирану. На опубликованные кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель». Речь идет об экспортной версии знаменитого «Ночного охотника», который по классификации НАТО носит название Havoc — «Опустошитель».

Первый вертолет в цифровом камуфляже показали на фото

На одном из снимков запечатлен Ми-28НЭ в характерном цифровом камуфляже. По мнению авторов публикации, такая окраска практически полностью совпадает с оформлением выставочного образца вертолета, который демонстрировался на форуме «Армия-2018».

«Своей раскраской борт напоминает цифровой камуфляж выставочного Ми-28НЭ, представленного еще на "Армии-2018"», — говорится в сообщении канала.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На кадрах можно увидеть и техническое состояние машины: на вертолете отсутствуют лопасти несущего винта, а ряд уязвимых элементов закрыт защитными чехлами. Обычно так техника выглядит сразу после транспортировки, что может указывать на недавнее прибытие машины к месту эксплуатации.

Дополнительным подтверждением версии о поставках стала январская публикация иранского агентства Tasnim. Его корреспондент Мохаммад Тахери разместил фотографию Ми-28 в пустынном камуфляже, сопроводив ее подписью: «Дай бог, чтобы ты хорошо служил». Тогда снимок был расценен как намек на получение Ираном российских вертолетов.

Контракты на поставку были заключены заранее

О возможных поставках Ми-28НЭ в Иран говорили и ранее. Представители TasnimNews сообщали, что соглашения на поставку ударных вертолетов были заключены еще в 2023 году. Позднее эту информацию фактически подтвердили и официальные лица Исламской Республики.

В ноябре 2023 года заместитель министра обороны Ирана, бригадный генерал Махди Фарахи заявил, что договоренности по поставке российских Су-35С, Ми-28НЭ и учебно-боевых самолетов Як-130 полностью завершены. По его словам, планы размещения новой авиационной техники в подразделениях вооруженных сил страны уже доработаны, а сами машины «определенно будут в распоряжении Ирана».

Генерал также отмечал, что после реализации этих контрактов Иран сможет располагать одним из самых мощных вертолетных парков в регионе как по численности, так и по боевым возможностям.

Что известно о российских «Опустошителях»?

Ми-28НЭ — это экспортная версия ударного вертолета Ми-28Н «Ночной охотник», принятого на вооружение Воздушно-космических сил России. Вертолет предназначен для поражения танков, бронетехники, живой силы противника, уничтожения укрепленных объектов и работы по малоскоростным воздушным целям. Машина способна выполнять боевые задачи днем и ночью, в том числе в сложных метеоусловиях и жарком климате.

Первый крупный зарубежный показ Ми-28НЭ состоялся в 2021 году на авиасалоне Dubai Airshow. Там «Опустошитель» продемонстрировал фигуры пилотажа, ранее доступные в основном боевым самолетам: боевые развороты, пикирование, «горки», полет хвостом вперед и зависание с набором высоты. Многие элементы выполнялись на минимальных высотах, что критически важно для живучести вертолета в условиях реального боя.

Ключевыми особенностями вертолета являются защита, живучесть и огневая мощь

Одной из ключевых особенностей Ми-28НЭ, согласно онлайн-энциклопедии «Уголок неба», считается высокий уровень защищенности. Кабина экипажа полностью бронирована, лобовые и боковые стекла выдерживают попадание бронебойных боеприпасов, а конструкция вертолета рассчитана на сохранение управляемости даже при серьезных повреждениях.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Лопасти несущего винта способны выдерживать попадания снарядов калибра до 30 миллиметров, а силовая установка допускает полет на одном двигателе в случае отказа второго. Машина оснащена комплексом бортовой обороны, который предупреждает экипаж о радиолокационном и лазерном облучении, а также о пусках ракет с тепловыми головками самонаведения.

Вооружение «Ночного охотника», передает «Авиация России», включает подвижную 30-мм пушку, противотанковые управляемые ракеты, неуправляемые реактивные снаряды, ракеты «воздух-воздух» и авиабомбы массой до 500 килограммов. Такое сочетание делает вертолет универсальным средством огневой поддержки.

До Ирана Ми-28НЭ уже поставлялся в ряд стран. Эти вертолеты состоят на вооружении Ирака и Алжира, а ранее сообщалось о поставках первой партии машин в Уганду. Таким образом, Исламская Республика может стать одним из крупнейших зарубежных операторов «Ночных охотников».