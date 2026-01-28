Реклама

Бывший СССР
08:21, 28 января 2026Бывший СССР

Российские войска уничтожили командный пункт в приграничье Украины

ТАСС: Российские войска уничтожили командный пункт ГПСУ в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска уничтожили командный пункт 5-го погранотряда Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Отмечается, что пограничники располагались в Середино-Будском районе, расположенном у границы с Россией. Под удар также попали служившие в подразделении офицеры.

«В Середино-Будском районе Сумской области комплексным огневым поражением уничтожен командный пункт 5-го погранотряда Госпогранслужбы Украины. Есть потери среди офицерского состава», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили фуру с ударными дронами Вооруженных сил Украины в населенном пункте Хильчичи Сумской области. Удар нанесли при помощи ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».

