17:29, 28 января 2026

Российский налоговик пошла на должностное преступление ради поездки в Турцию

В Смоленске сотрудница ФНС получила взятку в виде поездки в Турцию
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Смоленске сотруднице Федеральной налоговой службы (ФНС) дали два с половиной года колонии по уголовному делу о получении взятки. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ России сообщает ТАСС.

Как установил суд, чиновница консультировала коммерсанта о схемах ухода от уплаты налогов и о том, как незаконно возмещать НДС через подконтрольные компании. В качестве взятки за покровительство бизнесмен оплатил для нее туристическую путевку в Турцию стоимостью свыше 180 тысяч рублей.

В ноябре 2025 года сообщалось, что российская блогерша оформила банкротство для ухода от уплаты налогов.

