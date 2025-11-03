Интернет и СМИ
11:05, 3 ноября 2025

Российская блогерша оформила банкротство для ухода от уплаты налогов

Mash: Блогерша Лиза Миллер оформила банкротство, чтобы не уплачивать налоги
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @kto_takaya

Российская блогерша Лиза Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта) оформила банкротство, чтобы не уплачивать налоги. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

Согласно сообщению, девушка решила таким способом уйти от уплаты задолженности по налогам на сумму 233 миллиона рублей. После этого, по информации Telegram-канала, Миллер уехала в Дубай, где продолжила продавать свои курсы.

В России у блогерши осталась недвижимость — квартиры в Краснодаре и Москве, которые могут продать для погашения долгов. Уточняется, что 66-метровая «двушка» в столице, где живет ее муж, уже под арестом.

Батюта уклонилась от уплаты налогов на 130 миллионов рублей. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

Ранее сообщалось, что Миллер хотела отмыть часть денег через покупку Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого превышает 70 миллионов рублей.

