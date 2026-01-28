Рубио пожаловался на невозможность поспать из-за Трампа

Рубио признался, что во время перелетов вынужден скрываться от Трампа ради сна

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что во время зарубежных перелетов на президентском борту Air Force One вынужден буквально скрываться от президента США Дональда Трампа ради того, чтобы поспать. Об этом он рассказал в интервью New York Magazine.

По его словам, для отдыха он использует один из служебных кабинетов самолета, а во время сна укрывается пледом с головой, чтобы со стороны выглядеть как обычный сотрудник Белого дома.

«В какой-то момент полета он выйдет из салона и начнет бродить по коридорам, чтобы посмотреть, кто не спит. Я хочу, чтобы он подумал, что это кто-то из сотрудников уснул. Я не хочу, чтобы он увидел своего госсекретаря спящим на диване и подумал: "О, этот парень слабак"», — рассказал Рубио.

Ранее Трамп признался, что определил для себя ключевых кандидатов на роль возможного президента. Глава Белого дома выделил вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Среди вероятных преемников в его личном рейтинге также прозвучало имя главы Минфина Скотта Бессента. Их Трамп назвал великолепными.