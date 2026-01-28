Реклама

10:17, 28 января 2026

Сотни россиян застряли в самолете в аэропорту Москвы из-за мощного снежного циклона

Около трех сотен россиян застряли в самолете в аэропорту Внуково
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Около трех сотен россиян застряли в самолете в аэропорту Москвы из-за мощного снежного циклона. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что борт Azur Air должен был отправиться из столичного Внуково в Нячанг, Вьетнам, в 20:50 27 января. Из-за непогоды вылет перенесли на 12 часов. В настоящее время пассажиры сидят в самолете уже три часа. Лайнер готов отправиться в путь, однако это невозможно из-за циклона.

27 января сообщалось, что 17 рейсов не допустили к вылету из воздушных гаваней Москвы из-за снегопада. Наблюдались задержки и перенаправления самолетов на запасные аэродромы.

