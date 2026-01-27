Стало известно количество отмененных рейсов в аэропортах Москвы

Минтранс: В воздушных гаванях Москвы отменили 17 рейсов

17 рейсов не допустили к вылету из воздушных гаваней Москвы из-за снегопада. Количество отмененных отправлений опубликовало в Telegram-канале Министерство транспорта России.

Также с начала суток на срок более двух часов задержаны 8 самолетов. При этом 5 лайнеров, выполнявших рейсы в Шереметьево, отправились на запасные аэродромы Внуково и Домодедово. «С выдачей багажа сложностей нет, ситуация в терминалах спокойная», — добавили в Минтрансе.

Ранее стало известно, что столичный аэропорт Шереметьево закрывали на прилет самолетов с 9:00 до 12:00 по московскому времени. На данный момент он вернулся к штатной работе.