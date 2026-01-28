Совершивший массовую расправу в российском городе сделал неожиданное признание

Убийца семьи в Каменске-Уральском пытался переложить вину на своего отца

Во время суда по резонансному делу о расправе над семьей в новогоднюю ночь 1993 года в Каменске-Уральском обвиняемый Виктор Петриченко пытался переложить вину на своего отца. Об этом пишет E1.

Адвокат обвиняемого заявил, что расправу мог совершить отец подсудимого, Василий Петриченко, чья ДНК совпадает с ДНК сына. Этой же версии придерживалась и супруга Виктора Петриченко. Однако следствие опровергло причастность старшего Петриченко, указав, что он был единственным, кому сын признался в преступлении, и посоветовал молчать.

Василий Петриченко сейчас числится пропавшим без вести в Киргизии. Следствие располагает доказательствами, что в 1993 году он не был на Урале, а в квартире на месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев именно Виктора. Заседание, на котором обвиняемый должен был произнести последнее слово, перенесено на 16 февраля. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Жертвами Петриченко стали семь человек. Мужчину арестовали в январе 2025 года.