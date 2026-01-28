Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:05, 28 января 2026Экономика

Союзник США оказался не готов к отказу от российского газа

Tokyo Gas: Японским компаниям было бы сложно отказаться от российского СПГ
Кирилл Луцюк

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Глава японской ассоциации газовых компаний и председатель газовой компании Tokyo Gas Такаси Утида прокомментировал возможность отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ). Его процитировало ТАСС.

По его словам, данный российский энергоноситель отличается экономическими преимуществами, поэтому японским компаниям было бы проблематично отказаться от его импорта в настоящее время. Как подчеркнул Утида, поиск альтернативы таким поставкам окажется весьма трудным занятием.

В октябре минувшего года крупные японские энергетические компании JERA, Tohoku Electric Power и Kyushu Electric Power, импортирующие российский СПГ с проекта «Сахалин-2», заявили, что могли бы обойтись без этих поставок.

Однако в ноябре того же года появились сведения, что Токио не планирует прекращать импорт российского газа, который необходим для обеспечения энергетической безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев может готовить новое вторжение в Россию. На белгородском направлении собираются элитные части ВСУ

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Вероятность пандемии гриппа в феврале оценили

    Работающие удаленно россияне предпочли увольнение возвращению в офис

    Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана со словами «время на исходе»

    Врач оценил риск новой пандемии из-за смертоносного вируса Нипах

    Эксперты указали на ошибки при откапывании машины из сугроба

    Оскандалившуюся на туре в Куршевель Rendez-vous поймали на выводе денег в офшоры

    Рубио пожаловался на невозможность поспать из-за Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok