Союзник США оказался не готов к отказу от российского газа

Tokyo Gas: Японским компаниям было бы сложно отказаться от российского СПГ

Глава японской ассоциации газовых компаний и председатель газовой компании Tokyo Gas Такаси Утида прокомментировал возможность отказа от российского сжиженного природного газа (СПГ). Его процитировало ТАСС.

По его словам, данный российский энергоноситель отличается экономическими преимуществами, поэтому японским компаниям было бы проблематично отказаться от его импорта в настоящее время. Как подчеркнул Утида, поиск альтернативы таким поставкам окажется весьма трудным занятием.

В октябре минувшего года крупные японские энергетические компании JERA, Tohoku Electric Power и Kyushu Electric Power, импортирующие российский СПГ с проекта «Сахалин-2», заявили, что могли бы обойтись без этих поставок.

Однако в ноябре того же года появились сведения, что Токио не планирует прекращать импорт российского газа, который необходим для обеспечения энергетической безопасности.