Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:10, 31 октября 2025Экономика

Япония признала возможным отказ от российского газа

Reuters: Японские энергокомпании заявили о возможности заменить российский СПГ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Крупные японские энергетические компании JERA, Tohoku Electric Power и Kyushu Electric Power, покупающие российский сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Сахалин-2», заявили о возможности обойтись без этих поставок. Об этом сообщает Reuters.

Требования по отказу от российского газа выдвигают США, которые с помощью ограничения экспорта энергоресурсов надеются принудить Москву к переговорам по Украине.

Между тем контракты с «Сахалином-2» покрывают около девяти процентов японского импорта. Так, JERA получает два миллиона тонн СПГ каждый год по двум контрактам, а кроме того, занимается перевалкой еще 30-35 миллионов тонн СПГ. В компании уверяют, что сумеют что-то предпринять, если исполнение соглашений приостановится.

Контракт Tohoku с российским проектом истекает в 2030 году, но в случае форс-мажора компания может увеличить закупки в США. Kyushu получает около 500 тысяч тонн СПГ по соглашению, срок действия которого истечет в 2031 году. Если с поставками начнутся перебои, компания попробует увеличить закупки по другим контрактам и выйти на спотовый рынок.

По словам источников агентства, премьер-министр Японии Санаэ Такаити на встрече с президентом США Дональдом Трампом указала, что отказ от российского СПГ будет для страны сложным.

Между тем глава Минфина США Скотт Бессент уже несколько раз выражал уверенность, что со временем Токио преодолеет зависимость от российского СПГ и станет частью крупного газового проекта на Аляске. Японские компании пока говорят только о потенциальном интересе, поскольку еще нет информации о стоимости поставок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

    Солистка «Города 312» прокомментировала первое после инсульта выступление

    Вероятность резкого снижения ключевой ставки в России оценили

    Получившего смертельное ранение россиянина за месяц не смогли эвакуировать с СВО

    Названа причина запрета на проезд электромобилей по Крымскому мосту

    Стало известно о подписании РПЛ многомиллиардного контракта с «Матч ТВ»

    В российском городе раскрыли крупные махинации с землей

    Россиян предупредили о неприятном последствии любви к мороженому и холодным напиткам

    Рост цен в Европе замедлился

    Спецпредставитель Путина обратился с посланием к поджигателям войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости