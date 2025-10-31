Япония признала возможным отказ от российского газа

Reuters: Японские энергокомпании заявили о возможности заменить российский СПГ

Крупные японские энергетические компании JERA, Tohoku Electric Power и Kyushu Electric Power, покупающие российский сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Сахалин-2», заявили о возможности обойтись без этих поставок. Об этом сообщает Reuters.

Требования по отказу от российского газа выдвигают США, которые с помощью ограничения экспорта энергоресурсов надеются принудить Москву к переговорам по Украине.

Между тем контракты с «Сахалином-2» покрывают около девяти процентов японского импорта. Так, JERA получает два миллиона тонн СПГ каждый год по двум контрактам, а кроме того, занимается перевалкой еще 30-35 миллионов тонн СПГ. В компании уверяют, что сумеют что-то предпринять, если исполнение соглашений приостановится.

Контракт Tohoku с российским проектом истекает в 2030 году, но в случае форс-мажора компания может увеличить закупки в США. Kyushu получает около 500 тысяч тонн СПГ по соглашению, срок действия которого истечет в 2031 году. Если с поставками начнутся перебои, компания попробует увеличить закупки по другим контрактам и выйти на спотовый рынок.

По словам источников агентства, премьер-министр Японии Санаэ Такаити на встрече с президентом США Дональдом Трампом указала, что отказ от российского СПГ будет для страны сложным.

Между тем глава Минфина США Скотт Бессент уже несколько раз выражал уверенность, что со временем Токио преодолеет зависимость от российского СПГ и станет частью крупного газового проекта на Аляске. Японские компании пока говорят только о потенциальном интересе, поскольку еще нет информации о стоимости поставок.