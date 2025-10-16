Бессент заявил о давлении США на Японию по вопросу поставок российской нефти

Соединенные Штаты ожидают от Японии прекращения закупок российской нефти. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в соцсети X.

«Министр финансов Японии Катсунобу Като и я обсудили важные ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители», — отметил он.

По словам политика, в рамках диалога затрагивались ключевые аспекты двусторонних экономических отношений.

Ранее издание Vloomberg спрогнозировало, что в III квартале 2025 года экономика Японии сократилась на 1,2 процента из-за ущерба, который нанесли ее экспорту пошлины США. Журнал ссылается на опрос десятков экономистов.

В свою очередь, китайские СМИ писали о том, что Япония стала главной угрозой для США в военном и экономическом плане. высказывалось мнение, что Токио удалось незаметно обогнать по этому критерию Россию и Китай.