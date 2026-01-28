Реклама

Экономика
11:24, 28 января 2026Экономика

Срок потребкредитов вырос в России на треть

НБКИ: Срок потребкредитов вырос в России за год на 32,6 %
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Средний срок потребительского кредита наличными в России составил в декабре 2,4 года, увеличившись за 12 месяцев почти на треть (на 32,6 процента). Об этом говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступившем «Ленте.ру».

Отмечается, что месяц к месяцу показатель вырос на 0,9 процента, но по сравнению с августовским пиком, когда средний срок потребкредита достигал трех лет, существенно снизился. В конце 2024-го — начале 2025 года, с учетом того, что стоимость этого вида кредитов для россиян превысила 32 процента, он, напротив, находился на минимальных значениях в связи с ужесточением политики Центробанка по охлаждению рынка, напомнили в НБКИ.

«На протяжении почти всего 2025 года сохранялся рост среднего срока выдаваемых кредитов. Таким образом банки снижали долговую нагрузку заемщиков в соответствии с жесткими критериями отбора по уровню кредитоспособности», — прокомментировал директор по маркетингу организации Алексей Волков.

Ранее стало известно, что к середине осени доля отказов россиянам по заявкам на розничные кредиты достигла рекордного уровня — почти 82 процента.

