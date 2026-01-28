Реклама

00:15, 28 января 2026Наука и техника

Стал известен скрытый фактор риска развития деменции

A&D: Нитраты и нитриты из питьевой воды повышают риск развития деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shakirov Albert / Shutterstock / Fotodom

Ученые обнаружили, что источник нитратов в рационе может по-разному влиять на здоровье мозга и риск развития деменции. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные более 54 тысяч взрослых людей, за которыми наблюдали почти три десятилетия. Результаты опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia (A&D).

Анализ показал: нитраты, поступающие с овощами, связаны со снижением риска развития деменции, тогда как нитраты и нитриты из питьевой воды, переработанного мяса и продуктов животного происхождения — напротив, с его повышением. Особенно неожиданным оказалось влияние питьевой воды: даже при концентрациях нитратов ниже действующих нормативов риск развития деменции был выше, чем у людей, получавших меньше нитратов из воды.

Исследователи объясняют различия сопутствующими веществами. Овощи содержат антиоксиданты и витамины, которые способствуют превращению нитратов в оксид азота — соединение, полезное для сосудов и мозга. В воде и мясных продуктах таких защитных компонентов нет, а в мясе дополнительно присутствуют вещества, которые могут усиливать образование потенциально вредных соединений.

Авторы подчеркивают, что речь идет о наблюдательном исследовании, и оно не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают на ранее недооцененный фактор риска развития деменции и подчеркивают важность не только количества, но и источника нитратов в рационе.

Ранее ученые сообщили, что люди с ожирением и повышенным давлением более подвержены развитию деменции.

