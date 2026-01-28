Реклама

Суд в Германии впервые запретил заявления Навального об Усманове

Алишер Усманов выиграл в Германии суд против Frankfurter Allgemeine Zeitung
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Земельный суд Гамбурга 23 января удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) и запретил распространение ряда клеветнических утверждений о нем. В ходе очных слушаний ответчиком не представлено каких-либо доказательств. Также впервые судом европейской юрисдикции были запрещены ложные заявления Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в адрес предпринимателя. Об этом «Ленте.ру» стало известно из сообщения пресс-службы Усманова.

Отмечается, что в апреле 2023 года СМИ из Германии опубликовало статью «По поручению Кремля», в которой содержались многочисленные клеветнические утверждения о бизнесмене. «В связи с тем, что издание отказалось подписать заявление о прекращении противоправных действий, А. Усманов подал исковое заявление в Земельный суд Гамбурга. Суд согласился с доводами А. Усманова и в полном объеме удовлетворил иск», — говорится в сообщении.

Так, суд запретил заявления FAZ о том, что Усманов якобы использовал свое состояние «в интересах или по поручению Кремля», что он неформально представлял интересы власти России в Узбекистане, что он вмешивался в редакционную политику газеты «Коммерсантъ» после ее приобретения в 2006 году.

«Кроме того, суд европейской юрисдикции впервые запретил распространение ранее признанных российским судом ложными утверждений А. Навального о том, что А. Усманов якобы "подарил" недвижимость структурам, связанным с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым "как компенсацию за то, что Медведев прикрывал бизнес Усманова за счет "Газпрома", а также что в 2002 г. он якобы приобрел активы "Газпром Инвестхолдинга" через контролируемую им компанию, "продав государственную собственность самому себе"», — следует из релиза.

Ранее утверждения Навального и обвинения Усманова во вмешательстве в редакционную политику «Коммерсанта» использовались для обоснования санкций Европейского союза (ЕС) в отношении предпринимателя и инициирования расследований против него в ФРГ.

Решением суда утверждения FAZ признаны нарушающими личные права Усманова и запрещены. Нарушителям запрета грозит штраф в размере до 250 тысяч евро за каждый случай или административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай нарушения и до двух лет в совокупности.

Как говорится в сообщении, вердикт Земельного суда Гамбурга продолжает серию судебных решений в пользу бизнесмена, в которых оспариваются утверждения, использованные при обосновании санкций против него. В январе 2024 года было вынесено решение против американского журнала Forbes, статью которого Совет ЕС использовал в качестве ключевого доказательства в санкционном досье Усманова.

В январе 2026 года Земельный суд Гамбурга запретил утверждения швейцарского издания Watson о владении предпринимателем недвижимостью на озере Тегернзее в Германии и яхтой Dilbar. До этого аналогичные решения были вынесены судом против немецкого Tagesspiegel, австрийского Exxpress, люксембургского Luxembourg Times, швейцарского Blick и других СМИ.

В декабре 2025 года в ФРГ в отношении Усманова было прекращено расследование по подозрениям в нарушении закона страны о внешнеэкономической деятельности, связанное с действующими санкционными ограничениями ЕС в его отношении, без предъявления каких-либо обвинений и с сохранением презумпции невиновности. Годом ранее аналогичным образом в Германии прекратили расследование в отношении бизнесмена по подозрению в отмывании денежных средств.

«Решение суда подтверждает, что ключевые заявления в статье FAZ представляют собой не что иное, как коктейль из ложных утверждений и дискредитированных нарративов Алексея Навального. Неспособность газеты представить доказательства была очевидна и стала логичным продолжением провала политически мотивированных расследований в отношении Алишера Усманова в Германии. Это не первый случай, когда ложные утверждения, которые используются для обоснования санкций в отношении Алишера Усманова, запрещаются судами. Можно сделать закономерный вывод, что само обоснование санкций ЕС является лишь нагромождением клеветнических, безосновательных и незаконных обвинений», — прокомментировал адвокат по медиаправу Йоахим Штайнхефель, представляющий Усманова.

В сообщении уточняется, что с 2023 по 2026 год адвокатами предпринимателя и его родственников было получено 18 судебных актов, 105 заявлений о прекращении противоправных действий от медиаресурсов по всему миру, были удалены сотни некорректных статей и ссылок, более чем в 2000 публикаций были внесены корректировки.

