13:34, 28 января 2026Интернет и СМИ

Уехавший в США российский комик написал прощальное письмо близким

Комик Незлобин во время неспокойного перелета написал прощальное письмо близким
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Незлобин / YouTube 

Известный российский стендап-комик Александр Незлобин, уехавший в США, рассказал, что написал прощальное письмо близким на случай своей кончины. Об этом он сообщил в интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), которое вышло на YouTube.

По словам Незлобина, самолет, на котором он летел, долго не мог приземлиться. «Мы минут 25 летели в состоянии полной облачности, вокруг было облачно, ты не видишь ничего, все серое, и тебя жутко трясет», — описал он обстановку и уточнил, что причиной стала сильная гроза.

Комик добавил, что во время этого неспокойного перелета начал писать прощальное письмо близким, поскольку полагал, что может произойти авиакатастрофа. Как пояснил Незлобин, он надеялся, что в процессе падения на борту появится мобильный интернет и он сможет отправить сообщение.

Юморист отметил, что впоследствии не стал удалять письмо и периодически его дополняет.

Ранее Незлобин рассказал, как его оштрафовали в Америке за нарушение правил дорожного движения. Комик заявил, что судья в ходе заседания накричал на него.

