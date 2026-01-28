Реклама

Украинского музыканта ликвидировали в зоне СВО

Украинского музыканта Дзяка ликвидировали на запорожском направлении
Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Украинского музыканта Николая Дзяка ликвидировали на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Шепот Фронта».

«Украинский музыкант Николай Дзяк ликвидирован на запорожском направлении...28.01.2026», — говорится в сообщении.

3 января сообщалось, что в зоне специальной военной операции впервые ликвидирован наемник из Исландии — Кьяртан вар Оттарсон. Отмечается, что иностранец пробыл в зоне боевых действий 20 дней, его не стало в конце декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
