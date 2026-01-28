Реклама

Экономика
16:31, 28 января 2026Экономика

В Госдуме предложили альтернативу легализации онлайн-казино

Депутат Госдумы Миронов назвал предложение легализовать онлайн-казино циничным
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sina Schuldt / dpa / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Сергей Миронов в беседе с «360.ru» предложил альтернативу легализации онлайн-казино.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов обратился к президенту страны Владимиру Путину с предложением легализовать онлайн-казино для повышения доходов федерального бюджета.

Миронов в этой связи отметил, что у ведомства есть множество способов пополнения бюджета. Он уточнил, что уже предлагались повышение налога на прибыль для игорного бизнеса до 50 процентов, увеличение в два раза ставки на определенные налоговые объекты (игорные столы, автоматы и так далее). По мнению парламентария, указанные меры помогут принести в бюджет средства, а также ограничат растущие сверхприбыли игорных заведений.

Политик назвал предложение Минфина о легализации онлайн-казино циничным и порочным подходом. Он добавил, что нельзя зарабатывать на горе и зависимости людей.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Лентой.ру» назвал преждевременной и опасной идею легализации онлайн-казино в России.

