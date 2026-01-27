В Госдуме отреагировали на идею легализовать в России онлайн-казино

Депутат Аксаков назвал опасной идею легализации онлайн-казино в России

Инициатива о легализации онлайн-казино в России вызывает серьезные вопросы, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Идею он раскритиковал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее министр финансов Антон Силуанов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением легализовать онлайн-казино для повышения доходов федерального бюджета.

«Речь идет не о доходах бюджета, а о социальной цене такого решения. Сегодня миллионы людей живут в условиях падения реальных доходов, высокой закредитованности и постоянного стресса. В этих условиях онлайн-казино это прямой путь к росту игровой зависимости и разрушению семей. Кроме того, в цифровых казино результаты формируются алгоритмами, непрозрачными для игрока» — высказался Аксаков.

Моя позиция однозначна: пока не решены базовые социальные проблемы: здравоохранение, доходы, образование — легализация онлайн-казино преждевременна и социально опасна Анатолий Аксаков депутат Госдумы

Легализация, по мнению парламентария, возможна только при строгом госконтроле и наличии надзорного органа. Также, по его словам, необходимо предусмотреть независимую сертификацию ПО и встроенного генератора случайных чисел, чтобы исключить возможность «подкручивания» результатов онлайн-рулетки.

Все транзакции, считает депутат, нужно проводить только через российские банки и платежные системы. Кроме того, стоит ввести обязательную идентификацию пользователя и разумные лимиты на размеры ставок, отслеживать и блокировать незаконные и подозрительные операции.

«Оператор также должен проводить разъяснительную работу, в том числе через сайты и личные кабинеты, чтобы донести до игроков идею о том, что игра в казино — это развлечение, а не способ заработать. Для слишком азартных следует предусмотреть механизмы добровольного самоограничения, например, установки дневных лимитов на сумму ставок», — заключил спикер.

В конце декабря правительство внесло в Госдуму законопроект о создании игорной зоны на территории Республики Алтай. По состоянию на начало 2026 года в стране действуют пять таких зон — «Красная Поляна» (Сочи), «Янтарная» (Калининградская область), «Приморье» (Приморский край), «Сибирская монета» (Алтайский край), «Золотой берег» (Крым).