В Госдуме предложили покрыть многомиллионный иск к посадившему самолет в поле пилоту

В Госдуме призвали государство покрыть иск пилоту, посадившему самолет в поле

Вице-спикер российской Госдумы Борис Чернышов направил обращение в Росавиацию, в котором предложил государству взять на себя расходы по многомиллионному иску к пилоту Сергею Белову, посадившему самолет в пшеничном поле под Новосибирском. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, если суд удовлетворит иск о взыскании с Белова 119 миллионов рублей, то государству стоит взять эти расходы на себя и обязательно вернуть пилота к летной работе. Чернышов призывал провести внеочередную аттестацию, отметив, что длящиеся судебные тяжбы не имеют отношения к мастерству пилота.

Самолет Airbus A320 летел из Сочи в Омск, где должен был приземлиться 12 сентября 2023 года в 07:50 по местному времени. В пути произошел отказ гидравлической системы — тогда пилоты ушли на второй круг в надежде на изменение ситуации, но проблема не исчезла. Экипаж принял решение лететь в Новосибирск, так как в аэропорту Омска могло не хватить длины взлетно-посадочной полосы.

В пути расход топлива сильно увеличился. Желая спасти жизни пассажиров, летчики решили сажать самолет на площадку, подобранную с воздуха.

22 января 2026 года Белову предъявили исковое требование на сумму 118,9 миллиона рублей. Согласно документам, при столкновении с землей у воздушного судна пришли в негодность створка ниши шасси, три лопатки двигателя, колеса и тормоза. Защита пилота уверена, что экспертиза была проведена некорректно.