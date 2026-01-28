Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:02, 28 января 2026Бывший СССР

В Киргизии объяснили обращение в суд из-за России

ФОМС Киргизии: Разъяснение Суда ЕАЭС по ОМС даст аргументы в диалоге с Россией
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Жоомарт Ураимов / РИА Новости

Разъяснение Суда Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по вопросу обязательного медицинского страхования (ОМС) семей мигрантов даст почву для новых обсуждений на площадке союза и аргументы в диалоге с Россией. Обращение в Суд объяснил заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Киргизии Санжарбек Исаев, сообщает РИА Новости.

«Разъяснение Суда Евразии нам потом даст почву для новых обсуждений на площадке ЕАЭС, для более сильной аргументации нашей позиции, для проведения совместных диалогов и дальнейших работ. Только для этого», — отметил он.

Исаев добавил, что кыргызская сторона обратилась к российской стороне за разъяснениями, а не с иском.

Ранее Киргизия обратилась в Суд ЕАЭС из-за ситуации с мигрантами. Глава ФОМС Азамат Муканов в парламенте республики заявил, что Россия нарушает соглашение, отказываясь выдавать ОМС членам семей мигрантов. По его словам, решение будет вынесено через две недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина планировала провести вторую «Паутину». Как российские военные сорвали операцию ВСУ?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Каллас сделала признание об отношениях Европы и США

    Врач призвал каждого человека ежегодно сдавать восемь анализов

    Блогер Гусейн Гасанов обратился с просьбой к СК

    Стало известно о большой концентрации элитных частей ВСУ у границы с Россией

    Суд принял иск Бородина к Пугачевой

    Военный блогер показал украинскую водную цель со словами «будем топить»

    В Госдуме высказались о приглашенных на Олимпиаду российских спортсменах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok