В Киргизии объяснили обращение в суд из-за России

ФОМС Киргизии: Разъяснение Суда ЕАЭС по ОМС даст аргументы в диалоге с Россией

Разъяснение Суда Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по вопросу обязательного медицинского страхования (ОМС) семей мигрантов даст почву для новых обсуждений на площадке союза и аргументы в диалоге с Россией. Обращение в Суд объяснил заместитель председателя Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Киргизии Санжарбек Исаев, сообщает РИА Новости.

«Разъяснение Суда Евразии нам потом даст почву для новых обсуждений на площадке ЕАЭС, для более сильной аргументации нашей позиции, для проведения совместных диалогов и дальнейших работ. Только для этого», — отметил он.

Исаев добавил, что кыргызская сторона обратилась к российской стороне за разъяснениями, а не с иском.

Ранее Киргизия обратилась в Суд ЕАЭС из-за ситуации с мигрантами. Глава ФОМС Азамат Муканов в парламенте республики заявил, что Россия нарушает соглашение, отказываясь выдавать ОМС членам семей мигрантов. По его словам, решение будет вынесено через две недели.