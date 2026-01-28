Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:38, 28 января 2026Россия

В Крыму несколько укрытий оказались глубоко под песком из-за штормов

Развожаев: Оказавшиеся под песком из-за штормов укрытия решили перенести
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «РаZVожаев»

На одном из пляжей в Крыму из-за сильных штормов несколько укрытий оказались подмыты волнами и ушли глубоко в песок. Их откопали и решили перенести, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

Всего на пляже в Орловке установлены восемь укрытий. Специалисты экскаваторами и вручную расчистили песок возле и внутри убежищ, после чего при помощи крана достали конструкции.

«Приняли решение отодвинуть их чуть дальше от кромки воды, чтобы во время шторма их не доставали волны», — пояснил Развожаев.

Ранее Минобороны сообщило о массированной атаке на Крым. За пять часов над полуостровом было уничтожено 28 летательных аппаратов самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Там скоро все разбегутся». Новости о мизерных зарплатах и проблемах в «Почте России» дошли до руководства страны

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Найден простой способ профилактики одного из опасных видов рака

    Переговоры Путина и президента Сирии начались

    В Крыму несколько укрытий оказались глубоко под песком из-за штормов

    В Госдуме предложили особый рабочий график для многодетных родителей

    Пассажирка уснула на плече у матери на борту самолета и не проснулась

    Шапша сделал заявление по пожару на заводе Tenet

    Раскрыт состав делегации России на переговорах с президентом Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok