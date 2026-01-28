В Крыму несколько укрытий оказались глубоко под песком из-за штормов

На одном из пляжей в Крыму из-за сильных штормов несколько укрытий оказались подмыты волнами и ушли глубоко в песок. Их откопали и решили перенести, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

Всего на пляже в Орловке установлены восемь укрытий. Специалисты экскаваторами и вручную расчистили песок возле и внутри убежищ, после чего при помощи крана достали конструкции.

«Приняли решение отодвинуть их чуть дальше от кромки воды, чтобы во время шторма их не доставали волны», — пояснил Развожаев.

