17:22, 28 января 2026

В Москве выставят работы Рембрандта

В Москве пройдет выставка работ Рембрандта, Дюрера и других мировых классиков
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Москве пройдет выставка «Король шутов и дураков», в рамках которой посетителям покажут работы мировых классиков. Об этом сообщает «Газета.Ру».

По информации, полученной от пресс-службы, выставка откроется 18 февраля в столичном Центре Вознесенского и будет посвящена герою средневековых нидерландских и немецких легенд — плуту Тилю Уленшпигелю. При этом формат экспозиции предполагает уникальное пространство, где гравюры XVI века соседствуют с телевизионными помехами 1990-х, а философия — с анекдотами.

«Мы решили сделать пародийную монографию о герое. В логике вымышленных персонажей, которых создавали авторы, зритель будет попадать в разные биографические точки», — рассказали организаторы.

Среди представленных шедевров будут работы таких классиков, как Рембрандт Харменс ван Рейн, Пьетро Бонато, Питер Брейгель-старший, Ганс Гольбейн-младший, Альбрехт Дюрер и других западных художников. С ними будут соседствовать произведения советских авторов Алексея Кравченко, Леонида Зусмана, Евгения Кибрика и других.

Ранее стало известно, что на Хлебозаводе № 9 в Москве с 16 января открыт выставочный проект, посвященный труду как источнику силы, вдохновения и развития страны. «Искусство труда» — финальная экспозиция Всероссийского фестиваля «Время, вперед!».

