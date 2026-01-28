Реклама

Экономика
16:28, 28 января 2026
Экономика

В Петербурге между сугробами разлилось море

На юго-западе Петербурга затопило улицу из-за аварии
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Петербурге из-за коммунальной аварии между сугробами разлилось море. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Речь идет об улице Маршала Захарова — там прорвало трубу холодного водоснабжения. На записи, сделанной одним из автомобилистов, можно увидеть, что в результате случившегося колеса припаркованных на обочине машин частично погружены в воду, а его авто не без усилий проезжает по затопленной улице. «28 января, минус 11, плывем», — описал увиденное мужчина.

Уточняется, что сотрудники водоканала, которые приехали на место аварии, устранили течь и занимаются осушением дороги. Для ликвидации последствий аварии в двух жилых домах пришлось отключить холодную воду.

Ранее в этот же день стало известно, что в Находке в результате аварии затопило Сквер памяти жертв политических репрессий.

