В Петербурге между сугробами разлилось море

На юго-западе Петербурга затопило улицу из-за аварии

В Петербурге из-за коммунальной аварии между сугробами разлилось море. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Речь идет об улице Маршала Захарова — там прорвало трубу холодного водоснабжения. На записи, сделанной одним из автомобилистов, можно увидеть, что в результате случившегося колеса припаркованных на обочине машин частично погружены в воду, а его авто не без усилий проезжает по затопленной улице. «28 января, минус 11, плывем», — описал увиденное мужчина.

Уточняется, что сотрудники водоканала, которые приехали на место аварии, устранили течь и занимаются осушением дороги. Для ликвидации последствий аварии в двух жилых домах пришлось отключить холодную воду.

Ранее в этот же день стало известно, что в Находке в результате аварии затопило Сквер памяти жертв политических репрессий.