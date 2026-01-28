В российском городе затопило Сквер памяти жертв политических репрессий

В Находке из-за аварии затопило Сквер памяти жертв политических репрессий

В Находке в результате коммунальной аварии затопило Сквер памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщает Telegram-канал «Nhk_off - находкинский паблик».

Мощный разлив произошел в районе улицы Седова, сети прорвало на территории долгостроя. Потоки устремились вниз по улице. В результате оказался полностью затоплен Сквер памяти, также вода залила проезжую часть вблизи автобусной остановки «Тихоокеанская». Вскоре вода начала застывать на холоде. Для устранения течи на место происшествия прибыли аварийные бригады местного водоканала.

Ранее из-за аварии на водопроводе затопило микрорайон другого российского города, Перми. В результате залило автомобильную дорогу, из-за чего автобусы пришлось перенаправлять по другим улицам. В нескольких домах пропало водоснабжение, либо ослаб напор воды. Рядом с больницей в районе аварии провалилась земля и упало дерево.