В Петербурге переодетый в священника мужчина напивался в церкви и приставал к прихожанкам

В Петербурге мужчина приходил в лютеранскую церковь под видом священника

В Санкт-Петербурге 45-летний мужчина регулярно маскировался под православного священника и приходил на концерты в Евангелическо-лютеранскую церковь Святой Марии. Об этом пишет 78.ru.

По информации издания, лжесвященник распивал алкоголь прямо в храме, после чего выкрикивал различные фразы и разувался. А во время рождественского концерта он пробрался в трапезную к переодевающимся участникам хора и начал приставать к прихожанкам, а также вымогать деньги. Когда нарушителя попытались вывести на улицу, он украл из церкви книги, а также попытался обокрасть уличную артистку.

Информацию о случаях хулиганства подтвердил настоятель церкви Святой Марии, пастор Михаил Иванов. «Вел себя совершенно безобразно, пьяный, с алкоголем, который прятал даже в шапочку Деда Мороза. И терроризировал тех людей, которые находились в храме», — рассказал он.

В результате нарушителя задержали. Некоторое время установить его личность не удавалось из-за постоянной путаницы в показаниях, однако позже выяснилось, что он родился в Республике Беларусь.

