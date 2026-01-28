В России оценили шансы прорыва ВСУ российской границы

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов на прорыв российской границы. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, чьи слова приводит «Газета.ru».
Ранее военблогер Алексей Суконкин заявил о концентрации ВСУ возле границы с Белгородской областью.
«Прорваться шансов у них на сегодня, я думаю, нет, хотя три бригады — это серьезно. Тем более одна артиллерийская бригада, это серьезно. Там же и ракетное вооружение есть, помимо нарезного, и дронами они хорошо оснащены», — сказал парламентарий.
По его словам, скопление украинских войск возле границы может быть связано с предстоящими трехсторонними переговорами России, США и Украины.
Ранее военблогер Владимир Романов также сообщил, что из зоны специальной военной операции поступают сообщения о большой концентрации элитных частей украинских войск у границы с Россией.