13:23, 28 января 2026Россия

В России оценили вероятность завершения СВО в 2027 году

Депутат Колесник допустил, что СВО может завершиться в 2027 году
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) может завершиться в ноябре 2027 года, допустил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Слова депутата приводит NEWS.ru.

Он подчеркнул, что для мира нужна политическая воля двух сторон, которая на данный момент у Киева отсутствует.

«Может ли он завершиться к ноябрю 2027 года? Все может быть, но для этого нужна воля обеих сторон. Пока со стороны Украины ее не наблюдается. Для Киева это будет означать крах всего, во всяком случае, нынешнего режима», — отметил парламентарий.

По его мнению, перспективы могут измениться в случае проведения на Украине выборов президента или смены политического курса в ведущих странах Евросоюза.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва доведет спецоперацию до логического конца. Глава государства также подчеркнул, что возвращенные территории важны и всегда были частью России.

