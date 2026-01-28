Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:04, 28 января 2026Наука и техника

В США у российского Су-35 нашли серьезную проблему

19FortyFive: Истребитель Су-35 впечатляет, но у него есть серьезная проблема
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российский истребитель четвертого поколения С-35 по своим тактико-техническим характеристикам впечатляет, однако у него есть серьезная проблема. Об этом пишет обозреватель американского журнала 19FortyFive Харрисон Касс.

Автор отмечает, что созданный на основе Су-27 самолет «обладает отличной кинематикой, маневренностью с управлением вектором тяги, большой дальностью стрельбы и возможностью размещения тяжелого вооружения». «Но за такие характеристики приходится платить большой радиолокационной заметностью и более слабой системой объединения данных и сетевого взаимодействия, чем у ведущих западных и китайских истребителей», — уверяет автор.

По его оценке, Су-35 представляет собой грозный самолет, который также является «признаком застоя в переходе к настоящей военно-воздушной мощи следующего поколения». «Недостаток очевиден: отсутствие скрытности представляет собой серьезную проблему», — пишет Касс.

Автор уверяет, что Су-35 знаменует собой завершение эволюции четвертого поколения истребителей в российской аэрокосмической отрасли, а не начало пятого.

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

Ранее Касс на страницах американского журнала The National Interest заметил, что российские истребители пятого поколения Су-57 оказались разочарованием.

В декабре госкорпорация «Ростех» сообщила, что Су-35С остается одним из самых востребованных самолетов Воздушно-космических сил России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навязанная извне традиция». В Германии объяснили ненависть к русским

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    УАЗ раскрыл сроки запуска нового внедорожника для России

    Готовивший поджог здания Минобороны российский подросток получил срок

    Названо самое неожиданное решение Трампа за первый год президентства

    Сотни россиян застряли в самолете в аэропорту Москвы из-за мощного снежного циклона

    В российском регионе обнаружена придумавшая собственное похищение школьница

    Россиянин спустил сына по веревке с балкона на седьмом этаже и попал на видео

    Мужчина расправился с заложницей в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok