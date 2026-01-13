Реклама

12:55, 13 января 2026

В США разочаровались российским Су-57

TNI: Российский истребитель пятого поколения Су-57 оказался разочарованием
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российские истребители пятого поколения Су-57 оказались разочарованием, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Харрисон Касс.

«Российская программа создания истребителей преследует цели мирового уровня. Однако ей не хватает возможностей мирового уровня», — говорится в публикации.

Утверждается, что российская сторона произвела около 30 самолетов Су-57, тогда как американская выпустила более 1000 истребителей F-35.

Автор отмечает, что, кроме России, только США, Китай и Европа способны создавать современные боевые самолеты. При этом лидерами в гонке за истребители шестого поколения обозреватель считает Вашингтон и Пекин.

Ранее газета «Известия» допустила, что первый полет российского однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 (Checkmate) может состояться в 2026 году.

В декабре глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что истребители пятого поколения Су-57, которые применяют в ходе специальной военной операции, успешно обходят радиолокационные станции противника.

