Малозаметность Су-57 оценили

Чемезов: Истребитель Су-57 успешно обходит радары в ходе СВО

Истребители пятого поколения Су-57, которые применяют в ходе СВО, успешно обходят радиолокационные станции противника. Малозаметность самолета оценил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

«По крайней мере, наши военные довольны. Он очень хорошо обходит всевозможные заграждения, я имею в виду радары, РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он перед заседанием Государственного совета, посвященного вопросам подготовки кадров для российской экономики.

Чемезов подчеркнул, что госкорпорация получает обратную связь по применяемой в зоне СВО технике. Разработки совершенствуют с учетом пожеланий военных.

Ранее в декабре журнал The National Interest писал, что одним из главных преимуществ Су-57 остается сверхманевренность, которая повышает боевую эффективность истребителя.

В том же месяце генеральный конструктор — директор ОКБ имени Архипа Люльки Евгений Марчуков сообщил, что первый полет Су-57 с новым двигателем «изделие 177» ознаменовал начало летных испытаний.