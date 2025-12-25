Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:20, 25 декабря 2025Наука и техника

Малозаметность Су-57 оценили

Чемезов: Истребитель Су-57 успешно обходит радары в ходе СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Истребители пятого поколения Су-57, которые применяют в ходе СВО, успешно обходят радиолокационные станции противника. Малозаметность самолета оценил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

«По крайней мере, наши военные довольны. Он очень хорошо обходит всевозможные заграждения, я имею в виду радары, РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он перед заседанием Государственного совета, посвященного вопросам подготовки кадров для российской экономики.

Чемезов подчеркнул, что госкорпорация получает обратную связь по применяемой в зоне СВО технике. Разработки совершенствуют с учетом пожеланий военных.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Ранее в декабре журнал The National Interest писал, что одним из главных преимуществ Су-57 остается сверхманевренность, которая повышает боевую эффективность истребителя.

В том же месяце генеральный конструктор — директор ОКБ имени Архипа Люльки Евгений Марчуков сообщил, что первый полет Су-57 с новым двигателем «изделие 177» ознаменовал начало летных испытаний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали рождественское выступление Зеленского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Россию наводнил новый вид мошенников. Что они делают и как их распознать

    В российском регионе мать и сын получили до 22 лет колонии за испорченную железную дорогу

    Алек Болдуин рассказал о влиянии трагедии на съемках на здоровье

    В России ветеран с огромным крестом на плече преодолел 750 километров и дошел до Кремля

    Британию обвинили в причастности к взрывам в Москве

    В российском детском саду девочке подарили новогодний набор с тараканами вместо сладостей

    Путин рассказал о только что подписанном указе

    Малозаметность Су-57 оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok