В США рассказали о визитной карточке Су-57

TNI: Сверхманевренность — это визитная карточка истребителя Су-57

Одним из основных преимуществ российского истребителя пятого поколения Су-57 остается сверхманевренность, которая повышает боевую эффективность самолета. Об этом рассказали в публикации американского журнала The National Interest (TNI).

«Несмотря на то, что малозаметность и датчики имеют большое значение, самой заметной визитной карточкой Су-57 является его способность маневрировать на экстремальных углах атаки — навык, который часто демонстрируется на международных авиасалонах», — говорится в публикации.

Автор подчеркнул, что двигатели АЛ-41Ф1 обеспечивают самолету высокую тяговооруженность. Силовую установку Су-57 также отличает управляемый вектор тяги, позволяющий отклонять реактивную струю двигателя.

Ранее в декабре госкорпорация «Ростех» сообщила, что Су-57 совершил первый полет с новым двигателем «изделие 177». Силовая установка с тягой 16 000 килограмм-сил обеспечивает сниженный расход топлива на всех режимах работы.