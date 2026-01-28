Реклама

Вера Брежнева отказалась от своего имени и песен на русском

Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева отказалась от сценического имени и песен на русском языке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, теперь артистка выступает под псевдонимом Vira и исполняет треки только на украинском. Утверждается, что при согласовании частных выступлений команда Брежневой выясняет национальность заказчиков и отказывает россиянам.

По информации Mash, сейчас певица работает над концертной программой из песен на украинском языке. В преддверии новых шоу Брежнева посещает светские мероприятия в Киеве и дает интервью местным СМИ. Отмечается, что исполнительница делает акцент на своей помощи жителям прифронтовых зон.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Брежнева лишилась больших концертов из-за отъезда из России и критики специальной военной операции. По его словам, певица перестала получать большие гонорары, потеряла энтузиазм к концертной деятельности и «обленилась».

