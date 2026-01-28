Реклама

12:15, 28 января 2026

Военный заявил о сложной ситуации ВСУ в приграничье

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ оказались в сложной ситуации в приграничье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в очень сложной ситуации в российском приграничье, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, противник пытается контратаковать и несет большие потери.

«Тяжелые бои идут на харьковском направлении, в Сумской области. ВСУ пытаются задержать продвижение российских войск, но это им не удается. Наша главная задача сейчас — стачивание формирований противника, в том числе резервов», — сказал Дандыкин.

По его словам, ВСУ несут большие потери, но пытаются контратаковать, в частности, в направлении Купянска. Тем не менее, как подчеркнул военный эксперт, российские войска продолжают продвижение.

«В ближайшие недели ключевые населенные пункты будут под нашим контролем и в ДНР, и в Запорожской области, — уверен военный. — На других направлениях мы тоже сдерживаем противника и продвигаемся. А также наносим удары по складам, по энергетике уже непосредственно в Западной Украине, что очень важно».

Ранее сообщалось, что в российском приграничье ведутся ожесточенные бои с подразделениями ВСУ. Тяжелые бои ведутся в Харьковской и Сумской областях.

