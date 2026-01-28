Появились сообщения об ожесточенных боях с ВСУ в российском приграничье

В российском приграничье ведутся ожесточенные бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом появилось в связанном с военными из российской группировки войск «Север» Telegram-канале «Северный ветер».

Как стало известно из сообщения авторов портала, ВСУ оказывают серьезное сопротивление в Сумской области. Кроме того, тяжелые бои ведутся в Харьковской области. Несмотря на это в обоих регионах российским войскам удается продвигаться для создания буферной зоны.

Отдельно сообщается, что в непосредственной близости от границы России — у села Волфино в Сумском районе Сумской области — была применена авиация. Удар наносился по позициям ВСУ в районе этого села.

