Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:02, 28 января 2026Россия

Стало известно об ожесточенных боях в российском приграничье

Появились сообщения об ожесточенных боях с ВСУ в российском приграничье
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В российском приграничье ведутся ожесточенные бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом появилось в связанном с военными из российской группировки войск «Север» Telegram-канале «Северный ветер».

Как стало известно из сообщения авторов портала, ВСУ оказывают серьезное сопротивление в Сумской области. Кроме того, тяжелые бои ведутся в Харьковской области. Несмотря на это в обоих регионах российским войскам удается продвигаться для создания буферной зоны.

Отдельно сообщается, что в непосредственной близости от границы России — у села Волфино в Сумском районе Сумской области — была применена авиация. Удар наносился по позициям ВСУ в районе этого села.

Ранее появились подробности массированного ночного налета ВСУ на регионы России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навязанная извне традиция». В Германии объяснили ненависть к русским

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Жене российского губернатора пришло 19 штрафов за превышение скорости на BMW

    Россиянин описал страну Африки фразой «чище и безопаснее, чем в Москве и Европе»

    В России предложили смягчить лимит количества карт на одного человека

    Переехавшая в США российская блогерша матом высказалась о ценах на продукты

    Мастер депиляции раскрыла женщинам правильный способ бритья интимной зоны

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

    Стало известно об ожесточенных боях в российском приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok