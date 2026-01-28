Реклама

19:08, 28 января 2026Забота о себе

Врач предупредила об опасности сильных морозов для детей

Терапевт Волкова: Сильный мороз может негативно сказаться на здоровье детей
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

О влиянии сильных морозов на здоровье детей рассказала заведующая отделением профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт Галина Волкова. В беседе с телеканалом «360.ru» она отметила, что детский организм отличается от уже сформировавшегося менее совершенной терморегуляцией.

«Малыши быстрее переохлаждаются. У них более высокая чувствительность дыхательных путей к холодному воздуху», — сказала врач. По ее словам, даже короткое пребывание на сильном морозе может негативно сказаться на здоровье.

Она также напомнила, что в связи с этим в непогоду может быть введена актировка — официальная отмена занятий в школах из-за экстремальных погодных условий. В Москве для дошкольников и учеников младших классов порог 25 градусов мороза, отметила она. Для средних классов показатель увеличен до 26-28 градусов мороза, а для старших — от минус 31 градуса и ниже.

Ранее в Нижегородской области опоздавших на линейку учеников не пустили в гимназию в мороз. Они были вынуждены ждать ее окончания на улице при температуре минус 24 градуса.

Глава регионального министерства образования Михаил Пучков заявил, что это недопустимо и причастные понесут наказание, но какое именно, не уточнил.

