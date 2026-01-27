Опоздавших на исполнение гимна России детей не пустили в школу и оставили на морозе

В Нижегородской области опоздавших на линейку не пустили в гимназию в мороз

В Нижегородской области опоздавших на линейку с исполнением гимна России школьников не пустили в гимназию и оставили на морозе. Об этом пишет «Газета.Ru».

Российские подростки пожаловались, что им пришлось дожидаться окончания школьной линейки на улице при температуре минус 24 градуса. С их слов, только после завершения мероприятия их пустили внутрь учебного заведения.

«Не пустить школьника в школу и заставить его ждать на улице, даже с учетом того, что он опоздал на утреннюю линейку с исполнением гимна, недопустимо», — прокомментировал глава регионального министерства образования Михаил Пучков, добавив, что те, кто принял решение оставить детей на улице в мороз, понесут наказание. Какое именно — он не уточнил.

Ранее сообщалось, что воспитанников детского сада № 238 в Ростове-на-Дону вывели на улицу ради записи видео для спецназа «Ахмат» и его командира Апти Алаудинова. Позднее заведующая дошкольным учреждением Любовь Лапочкина объяснилась.