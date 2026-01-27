В России возмутились выводу детсадовцев на мороз ради видео для главы «Ахмата»

Журналист Миронова заявила о выводе детей на мороз ради видео для главы «Ахмата»

Воспитанников детского сада №238 в Ростове-на-Дону вывели на улицу ради записи видео для спецназа «Ахмат» и его командира Апти Алаудинова. Об этом сообщила в Telegram российский журналист и публицист Анастасия Миронова.

Миронова обратила внимание на публикации в городских СМИ, а также в каналах самого Алаудинова и «Ахмат. Взгляд снизу», который презентуется как детский филиал подразделения. В них появилось видео, на кадрах которого дети произносят речи в адрес спецназа и его главы. Видео начинается словами: «Уважаемый Апти Аронович! Разрешите обратиться! Выхожу в прямой эфир из города Ростова-на-Дону. Сейчас я нахожусь в детском саду, где мои друзья подготовили искренние слова поддержки для вас и всех бойцов спецназа "Ахмат"». После публикации журналистки из канала детского «Ахмата» видео пропало.

«Считаю, что нужно проверять, правда ли это. Если правда, то генерала следует убирать немедленно либо из армии, либо из публичного пространства. (...) Детей выгнали на мороз, чтобы поддержать Апти Алаудинова?» — возмутилась Миронова выводу детсадовцев на улицу.

Мне кажется, что детей на морозе заставили давить «ахматсилу», чтобы задавить нас, кто требует защитить общество от нападок этого подразделения и просит обратить внимание на ситуацию в нем Анастасия Миронова

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал Апти Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить балаган. Генерал ответил ему угрозой и заявил, что у Вассермана «спрашивалка не выросла».