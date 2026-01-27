В российском детсаду объяснились после вывода детей на мороз ради видео для главы «Ахмата»

Заведующая Лапочкина: При записи видео в поддержку бойцов СВО дети не замерзли

Заведующая детским садом №238 в Ростове-на-Дону Любовь Лапочкина объяснилась после того, как воспитанников вывели на улицу ради записи видео для спецназа «Ахмат» и его командира Апти Алаудинова. По ее словам, никто из детей не замерз, передает РИА Новости.

Лапочкина отметила, что запись ролика в поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине длилась около получаса и производилась во время плановой дневной прогулки, после которой никто не заболел.

«Было 11:15-11:20, нормальная была погода. В это время согласно режиму гуляли на улице, никто специально их не выводил», — пояснила заведующая дошкольным учреждением, добавив, что после съемок дети пошли кататься на санках и ватрушках.

Собеседница агентства уточнила, что видео записывала волонтер, которая пришла в детский сад со своей дочкой по предварительной договоренности, и в начале ролика к Алаудинову обращается именно эта девочка.

По данным издания, прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Ранее журналист и публицист Анастасия Миронова возмутились выводу детсадовцев на мороз ради видео для главы «Ахмата». После ее публикации из канала детского «Ахмата» видео пропало.