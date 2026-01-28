Врач призвал каждого человека ежегодно сдавать восемь анализов

Врач Олмос призвал ежегодно проверять уровни магния и витамина D в крови

Врач Александр Олмос заявил, что каждому человеку ежегодно необходимо сдавать восемь анализов. Его рекомендацию опубликовало издание Deia.

По словам Олмоса, важно сдать кровь на С-реактивный белок и гомоцистеин, которые покажут, имеется ли в организме скрытое воспаление, являющееся причиной многих хронических заболеваний. Также он призвал проверять уровни магния и витамина D, поскольку они важны для нормального функционирования гормональной и иммунной систем.

Кроме того, продолжил доктор, в список ежегодных исследований должны входить проверка уровня инсулина и индекса HOMA. Эти анализы являются более показательными, нежели уровень глюкозы в крови. Узнать о сердечно-сосудистых рисках можно благодаря расширенному липидному профилю. Сдача только общего холестерина не подойдет, подчеркнул медик.

Эпигенетическое исследование покажет, какие гены у человека активны, какие питательные вещества ему необходимы и как его образ жизни влияет на здоровье, добавил Олмос.

Ранее хирург Сергей Тарабарин рассказал о привычках, которые повышают риск возникновения тромбов. Он предупредил, что из-за курения воспаляются сосуды и повреждаются их стенки.