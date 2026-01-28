Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:49, 28 января 2026Наука и техника

Windows 10 внезапно стала популярной

StatCounter: Доля Windows 10 неожиданно выросла до 44,6 % по всему миру
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Friemann / Shutterstock / Fotodom  

Операционная система (ОС) Windows 10, вышедшая больше 10 лет назад, внезапно начала набирать популярность. Это следует из отчета аналитической компании StatCounter.

По данным за декабрь 2025 года, доля Windows 10 в мире составила 44,6 процента, актуальной Windows 11 — 50,7 процента. За последние два месяца доля старой системы росла: в октябре она составляла 41,7 процента, в ноябре — 42,7 процента. Доля Windows 11 снижалась — с 55,2 до 53,7 процента соответственно.

В России, где Windows 10 до сих пор остается самой популярной операционной системой Microsoft, ее доля в декабре составила 60,8 процента, Windows 11 — 32,5 процента. При этом в ноябре доля Windows 10 достигала 57,5 процента.

Причины таких изменений неизвестны. Журналисты издания Windows Central предположили, что пользователей разочаровало нестабильная работа Windows 11 и насильное введение функций искусственного интеллекта (ИИ). «Люди не ненавидят перемены. Они ненавидят неожиданности и ощущение, что их не принимают в происходящее», — заключил редактор медиа Шон Эндикотт.

Ранее Microsoft призвала пользователей устаревшей Windows 10 установить первое в 2026 году обновление для ОС. Оно не содержит никаких новых функций — только патчи безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские «Опустошители» прибыли в Иран. В сеть попали первые фото техники

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Подушка спасла спящего мужчину от пули

    Раскрыты секретные коды для смартфонов

    Малышева неожиданно встретила президента европейской страны и захотела его поблагодарить

    Турист упал в океан с обрыва на пляже и был найден бездыханным неделю спустя

    Канделаки подала в суд на ритуальное бюро

    Раскрыта продолжительность снегопада в Москве

    Раскрыты 7 причастных к атаке FPV-дронов на российские аэродромы в ходе операции «Паутина»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok