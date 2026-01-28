Windows 10 внезапно стала популярной

StatCounter: Доля Windows 10 неожиданно выросла до 44,6 % по всему миру

Операционная система (ОС) Windows 10, вышедшая больше 10 лет назад, внезапно начала набирать популярность. Это следует из отчета аналитической компании StatCounter.

По данным за декабрь 2025 года, доля Windows 10 в мире составила 44,6 процента, актуальной Windows 11 — 50,7 процента. За последние два месяца доля старой системы росла: в октябре она составляла 41,7 процента, в ноябре — 42,7 процента. Доля Windows 11 снижалась — с 55,2 до 53,7 процента соответственно.

В России, где Windows 10 до сих пор остается самой популярной операционной системой Microsoft, ее доля в декабре составила 60,8 процента, Windows 11 — 32,5 процента. При этом в ноябре доля Windows 10 достигала 57,5 процента.

Причины таких изменений неизвестны. Журналисты издания Windows Central предположили, что пользователей разочаровало нестабильная работа Windows 11 и насильное введение функций искусственного интеллекта (ИИ). «Люди не ненавидят перемены. Они ненавидят неожиданности и ощущение, что их не принимают в происходящее», — заключил редактор медиа Шон Эндикотт.

Ранее Microsoft призвала пользователей устаревшей Windows 10 установить первое в 2026 году обновление для ОС. Оно не содержит никаких новых функций — только патчи безопасности.