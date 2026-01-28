Замдиректора российской школы поплатился за установку камер в туалетах

Замдиректора школы в Новосибирске наказали за установку камер в туалетах

В Новосибирске замдиректора школы поплатился за установку камер в туалетах. Его привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным ведомства, камеры видеонаблюдения в санузлах образовательного учреждения были оборудованы без оформления надлежащих согласий детей и их законных представителей.

Как уточнили в прокуратуре, на данный момент нарушения устранены.

Ранее в Казани ученики заметили установленную в туалете камеру. На снятом детьми ролике видно, что камера направлена на кабинки и стоящие без ограждений писсуары.

